Son Dakika: 28 Ekim Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu?

KONYA (Haberler.com) - Konya'da deprem oldu mu? Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında Konya'da deprem meydana gelip, gelmediği oldu. Konu hakkında en çok "Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu?" soruları araştırılmakta. Konya'da gerçekleşen deprem ile ilgili detaylar haberimizde.

KONYA'DA DEPREM OLDU MU?

Konya'da 28 Ekim 00.38 sularında 4 şiddetinde deprem meydana geldi.9.62 km derinliğinde gerçekleşen deprem AFAD verilerine göre 4, Kandilli Rasathanesi verilerine 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

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