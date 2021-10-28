Son Dakika: 28 Ekim Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: 28 Ekim Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Dakika: 28 Ekim Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu?

Konya'da deprem oldu mu? AFAD'ın yaptığı açıklama sonrasında vatandaşlar tarafından deprem ve Konya'da deprem olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu?

KONYA (Haberler.com) - Konya'da deprem oldu mu? Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında Konya'da deprem meydana gelip, gelmediği oldu. Konu hakkında en çok "Konya'da deprem oldu mu? Konya depremi kaç şiddetinde? Konya'da deprem mi oldu?" soruları araştırılmakta. Konya'da gerçekleşen deprem ile ilgili detaylar haberimizde.

KONYA'DA DEPREM OLDU MU?

Konya'da 28 Ekim 00.38 sularında 4 şiddetinde deprem meydana geldi.9.62 km derinliğinde gerçekleşen deprem AFAD verilerine göre 4, Kandilli Rasathanesi verilerine 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ

Son Dakika: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Son Dakika: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title