Son dakika: 24 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ÖDÜLLÜ POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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Son dakika: 24 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ÖDÜLLÜ POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Konya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

KONYA (DHA) - Konya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

PİYASA DEGERİ 1.5 MİLYON

Ayrıca Araca'nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Son dakika: 24 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ÖDÜLLÜ POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika: 24 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ÖDÜLLÜ POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika: 24 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ÖDÜLLÜ POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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