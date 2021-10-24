Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Festival kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkisinde gerçekleşen gösteriyi çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere, geleneksel hale gelen festivalle gökyüzünde görsel şölen yaşandığını söyledi.

Etkinliğin vatandaşların beğenisini topladığını vurgulayan Karaca, "Festival boyunca yaklaşık 5 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşti. Birçok akrobasi pilotu gökyüzünde nefes kesen şovlar yaptı. Yaşanan yoğunluktan bölgedeki oteller ve esnafımız memnun." diye konuştu.