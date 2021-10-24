Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Festival kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkisinde gerçekleşen gösteriyi çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere, geleneksel hale gelen festivalle gökyüzünde görsel şölen yaşandığını söyledi.

Etkinliğin vatandaşların beğenisini topladığını vurgulayan Karaca, "Festival boyunca yaklaşık 5 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşti. Birçok akrobasi pilotu gökyüzünde nefes kesen şovlar yaptı. Yaşanan yoğunluktan bölgedeki oteller ve esnafımız memnun." diye konuştu.

Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

Son dakika! 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
Havada çarpışan 3 yamaç paraşütü pilotu denize düştü, o anlar kamerada

Havada çarpışan 3 yamaç paraşütü pilotu denize düştü, o anlar kamerada

 Canan Karatay'ı telefonla dolandırdığı öne sürülen şüpheli Muğla'da aynı suçtan tutuklandı

Canan Karatay'ı telefonla dolandırdığı öne sürülen şüpheli Muğla'da aynı suçtan tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title