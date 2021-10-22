Son Dakika | 2 aydır kayıp tersane işçisini, ev arkadaşları boğarak öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Son dakika haber: TUTUKLANDILAR Kocaeli'de, ev arkadaşları Selçuk Duman'ı boğarak öldürdükten sonra cesedini dere yatağını atan Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SELÇUK, İZMİR (DHA) - TUTUKLANDILAR
Kocaeli'de, ev arkadaşları Selçuk Duman'ı boğarak öldürdükten sonra cesedini dere yatağını atan Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri