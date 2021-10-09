Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne Ziyaret

TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ni makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

ORDU (Habermetre) - TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ni makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cristiano Gülşen Özge Özder Kate Middleton
Spor Burak Yılmaz Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Serdar Aziz Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 02:45:10. #1.11#