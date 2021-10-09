Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne Ziyaret
TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ni makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
ORDU (Habermetre) - TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'ni makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri