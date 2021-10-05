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Son 24 saatte korona virüsten 228 kişi hayatını kaybetti

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Son 24 saatte korona virüsten 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 802 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 802 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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