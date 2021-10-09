Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 645 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 645 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 348 bin 856 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 217 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,75 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi.

"Aşılamada ilk sırada Kırklareli var"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

"En düşük aşılama Şanlıurfa"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız Şu tablo çok değişir" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

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