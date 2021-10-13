Somali'deki bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 17'ye çıktı
Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.
Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.
Garowe Online'ın haberine göre, başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Daynile bölgesinde güvenlik güçlerinin aracını hedef alan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerin çoğunun istihbarat servisinden olduğu aktarıldı.
Başkent Mogadişu'da dün akşam saatlerinde kalabalık bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda ise 5 sivil öldü, 6 kişi yaralandı.
Saldırıların her ikisini de terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Son aylarda Eş-Şebab'a karşı operasyonlarını hızlandıran Somali, komşusu Kenya'yla olan deniz sınırı ihtilafına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davada dün haklı bulunmuştu.
Mogadişu hükümeti ayrıca, Afrika Birliği'nin Birleşmiş Milletlerle ülkede ortak barış gücü kurma teklifini reddetmişti.