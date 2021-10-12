Somali'deki 2 bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de düzenlenen 2 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Mogadişu'nun Yaqshid bölgesindeki polis yetkilisi Abdifeah Hasan, AA muhabirine, akşam saatlerinde kalabalık bir restoranın bombalı saldırıyla hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda restoranda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Hasan, şimdiye kadar hiçbir grubun saldırıyı üstlenmediği bilgisini paylaştı.

Öte yandan sabah saatlerinde Daynile bölgesindeki patlamada ise bir istihbarat görevlisi ile 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.