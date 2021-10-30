Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de, yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının terör örgütü Eş-Şebab üyelerini taşıyan araç geçerken infilak ettirilmesi sonucu 10 teröristin öldüğü bildirildi.

Somali'de, yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının terör örgütü Eş-Şebab üyelerini taşıyan araç geçerken infilak ettirilmesi sonucu 10 teröristin öldüğü bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonun haberine göre, Eş-Şebab ile mücadele kapsamında ülkenin Mudug vilayetine bağlı Qeycad köyünde yola el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

Eş-Şebab üyelerini taşıyan araç geçerken patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 terörist öldü.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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