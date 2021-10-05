Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin güneyinde Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 örgüt üyesi öldürüldü, bazıları da yaralandı.

Örgüte ait yerleşim yerleri de imha edildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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