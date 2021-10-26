Somali'de Ehl-i Sünnet ve ordu arasındaki çatışmalar 100 bin kişiyi yerinden etti

Somali'nin Galmudug eyaletinde Ehl-i Sünnet (Ahlu Sunna) grubu ve federal ordu arasında süren çatışmalar sonucu 100 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Somali İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula yaptığı açıklamada, eyalette ay başından bu yana süren çatışmaların siviller üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Abdelmoula, çatışmalar nedeniyle çoğu kadın ve çocuk, 100 binden fazla kişinin halihazırda kuraklık koşullarındaki kasabalara kaçmak zorunda kaldığına işaret etti.

Yerinden olanların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Abdelmoula, çatışmalarda hastanelere zarar verilmesini en şiddetli şekilde kınadı.

Yerel medyada, çatışmalarda çok sayıda asker ve Ehl-i Sünnet üyesinin can verdiği aktarıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verdiği mücadeleyle bilinen Ehl-i Sünnet, federal hükümetin eyalette güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle geçen ay bazı bölgeleri ele geçirmişti.

1990'ların başında iç savaşın başlamasıyla kurulan ve ılımlı görüşleriyle bilinen Ehl-i Sünnet, 2018 yılında yaptığı güç paylaşımı anlaşmasıyla Galmudug eyaletiyle askeri olarak birleşme kararı almıştı.