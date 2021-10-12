Somali, Afrika Birliğinin BM'yle ortak barış gücü kurma kararını reddetti - Haberler
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Somali, Afrika Birliğinin BM'yle ortak barış gücü kurma kararını reddetti

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali, Afrika Birliğinin BM'yle ortak barış gücü kurma kararını reddetti

Somali, Afrika Birliğinin ülkede Birleşmiş Milletlerle (BM) ortak barış gücü kurma planlarını reddettiğini duyurdu.

Somali, Afrika Birliğinin ülkede Birleşmiş Milletlerle (BM) ortak barış gücü kurma planlarını reddettiğini duyurdu.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin gelecek yıldan itibaren BM ile ortak operasyon gücü kurulması kararı almasının kabul edilmediği bildirildi.

Barış ve Güvenlik Konseyinin Somali'nin itirazlarına rağmen bu kararı almasının egemenlik haklarını çiğnediği için endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, 2023 yılına kadar Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) sadece güvenliği Somali ordusuna devredecek bir dönüşüme aracılık etmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca gelecek yıldan itibaren ülkede kalacak Afrika Birliği güçlerinin ülkenin rızasıyla burada kalabileceği hatırlatıldı.

BM Güvenlik Konseyi kararıyla ülkede görev yapan AMISOM kuvvetlerinin bu yıl görev süresi doluyor.

AMISOM'un ülke güvenliğini Somali ordusuna devretmesi planlanıyor.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 7 Ekim'de yaptığı toplantıda AMISOM ve BM'nin geçiş için ortak barış gücü kurması kararı almıştı.

AMISOM'da 5 ülkeden yaklaşık 20 bin asker görev yapıyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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