SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI - Haberler
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SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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GAZİANTEP'te, evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah'ın yediği kek parçası, soluk borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.

Muhammed Abdullah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI

SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI

SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI

SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI

SOLUK BORUSUNA KEK KAÇAN MUHAMMED KURTARILAMADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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