SOLUK BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI - Haberler
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SOLUK BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da, soluk borusuna kaçan ekmek parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken müşterisine 'Heimlich manevrası' yaparak, müdahale eden garson Diyar Barıştıran, iş yerinde çalışmaya başladığı dönemde ilk yardım eğitimi aldığını belirtti.

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KONYA (DHA) - Konya'da, soluk borusuna kaçan ekmek parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken müşterisine 'Heimlich manevrası' yaparak, müdahale eden garson Diyar Barıştıran, iş yerinde çalışmaya başladığı dönemde ilk yardım eğitimi aldığını belirtti. Yaşananları anlatan Barıştıran, "O gün çalışıyorduk. Müşteri yemeğini alıp masaya oturdu. Biz çalışmaya devam ettik sonra nefes alamıyordu. Yardım istedi bizden. Biz de bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi yapıp boğazındaki yemeği çıkardık ve nefes almaya başladı. Lokantada ilk çalışmaya başladığımızda iş yerimizin gönderdiği kursta ilk yardım dersleri almıştık. O sayede bilinçli bir müdahale yaptık" dedi.

SOLUK BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI

SOLUK BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI

SOLUK BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI

SOLUK BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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