SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün kabin...

ANTALYA (İHA) - SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

ANTALYA - Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle önceki gün Konyaaltı Sahili ve falezler kısmında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili başta olmak üzere, falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara, turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti. Akrobasi timi, F-16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Solo Türk'ün kabin içi görüntülerini yayınlandı. Kabin içi görüntüleri adeta nefes kesti. Gösterinin kabin içerisinden çekilen görüntülerinde, pilotların hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor. Pilotlar sürekli olarak sahilde bulunan vatandaşları selamladığı da görüldü.

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
Antalya'ya mevsimin ilk karı Tahtalı Dağı'nın zirvesine yağdı

Antalya'ya mevsimin ilk karı Tahtalı Dağı'nın zirvesine yağdı

 Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

 Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket

Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title