ANTALYA (İHA) - SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti

ANTALYA - Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle önceki gün Konyaaltı Sahili ve falezler kısmında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili başta olmak üzere, falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara, turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti. Akrobasi timi, F-16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Solo Türk'ün kabin içi görüntülerini yayınlandı. Kabin içi görüntüleri adeta nefes kesti. Gösterinin kabin içerisinden çekilen görüntülerinde, pilotların hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor. Pilotlar sürekli olarak sahilde bulunan vatandaşları selamladığı da görüldü.