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SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

Antalya'da Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolasıyla gösteri uçuşu yaptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolasıyla gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar, turistler ve yerleşik yabancılar, nefes kesen gösteriyi izlemek için dünyaca ünlü sahili ve seyir teraslarını hınca hınç doldurdu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezler kısmında saat 17.00'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili başta olmak üzere, falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara, turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti. Akrobasi timi, F-16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Cep telefonlarıyla kayda girip o anları ölümsüzleştiren vatandaşlar, alkışlarla da time destek verdi.

Bayram coşkusunu artıran gösteriyi, tekne ve yatlardan da izleyenler oldu. - ANTALYA

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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