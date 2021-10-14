Solar Ash'in çıkışına 2 haftadan az bir süre kala ertelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Solar Ash'in çıkışına 2 haftadan az bir süre kala ertelendi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Solar Ash'in çıkışına 2 haftadan az bir süre kala ertelendi

İlk olarak 26 Ekim'de piyasaya sürülmesine hazırlanan geliştirici Heart Machine ve yayıncı Annapurna Interactive, Solar Ash'in 2 Aralık tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Solar Ash, Geçen sene Temmuz ayında düzenlenen PlayStation 5 etkinliği sırasında duyuruldu ve Shadow of the Colossus'un ilham verdiği boss savaşları ile hızlı tempolu bir 3D platform oyunu olarak ortaya çıktı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Heart Machine'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hearth Machine ve Annapurna Interactive, Solar Ash'in piyasaya sürülmesini 2 Aralık 2021'e kadar ertelemeye karar verdik. Solar Ash'in parlamasını istiyoruz ve bu küresel salgında son derece adanmış bir ekip olarak yol alırken, son cila ve hata düzeltmelerini oyuna eklemek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu kısa gecikme oraya ulaşmamıza yardımcı olacak." sözlerine yer verdi.

Solar Ash, 2 Aralık'ta PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için piyasaya çıkacak.

SOLAR ASH OYNANIŞ VİDEOSU FRAGMAN

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Hamit Altıntop Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Solar Ash'in çıkışına 2 haftadan az bir süre kala ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:12:41. #1.12#