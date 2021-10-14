Solar Ash'in çıkışına 2 haftadan az bir süre kala ertelendi

Solar Ash, Geçen sene Temmuz ayında düzenlenen PlayStation 5 etkinliği sırasında duyuruldu ve Shadow of the Colossus'un ilham verdiği boss savaşları ile hızlı tempolu bir 3D platform oyunu olarak ortaya çıktı.

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Heart Machine'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hearth Machine ve Annapurna Interactive, Solar Ash'in piyasaya sürülmesini 2 Aralık 2021'e kadar ertelemeye karar verdik. Solar Ash'in parlamasını istiyoruz ve bu küresel salgında son derece adanmış bir ekip olarak yol alırken, son cila ve hata düzeltmelerini oyuna eklemek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu kısa gecikme oraya ulaşmamıza yardımcı olacak." sözlerine yer verdi.

Solar Ash, 2 Aralık'ta PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için piyasaya çıkacak.

SOLAR ASH OYNANIŞ VİDEOSU FRAGMAN

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