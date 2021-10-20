Söke'de "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi 4. yılında devam ediyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör, sarı çakar lamba ve yansıtıcı şerit takma etkinliği düzenlendi.

Burunköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke nüfusunun yarısından fazlasının geçimini tarım ile sağladığını belirterek, tarım araçlarının daha güvenli kullanımı konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Tarım araçlarının güvenli kullanımı ile başta traktörler olmak üzere karayolunu en çok kullanan tarım araçlarının kullanıcılarının trafik kurallarına uyması gerektiğine işaret eden Tanyeri, "Traktör ve tarım makineleri kazalarında traktörlerin muayene eksikliklerinin önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için çiftçilerin traktör muayenelerini yaptırmaları, gerekli reflektör, uyarı lambalarının ve şerit takılması, trafik kazalarının azalmasında önemli rol oynar. Trafik güvenliği sadece polisiye tedbirlerle sağlanamaz, bireylerin işbirliğinde gerçekleştirilebilir." dedi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Kurt ise 2018 yılından bugüne kadar odaların katkılarıyla 480 römorka reflektör ve yansıtıcı şerit, 100 traktöre flaşörlü uyarı lambasının takıldığını söyledi.

Kurt, reflektör ve tepe lambası bulunan traktörlerin karıştığı kazalarda ölüm ya da yaralanma riskinin daha düşük olduğuna vurgu yaparak, "Koruma çerçevesi hayat kurtarır. İmkanlarımız ölçüsünde kabin veya devrilmeye karşı koruma çerçevesi yaptırın. Traktörler römorklarının arkasına geceleri görünürlüğü artırılması için standartlara uygun 2 adet reflektör taktırın. Özelliğini kaybeden varsa yenisiyle değiştirin" dedi.

Konuşmaların ardından kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve beraberindekiler "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesinin stantlarını gezdiler.

Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Aydın Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Tarım Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Burunköy Mahalle Muhtarı Muharrem Kaçar da katıldı.