Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı - Haberler
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Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş - Haberler | Güncel
Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

AYDIN'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak apartman bahçesine sürükledi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak apartman bahçesine sürükledi. Otübüsün ise istinat duvarının üzerinde asılı kaldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Morkent istikametine seyir halinde olan Zahir Birdal yönetimindeki 09 AAN 013 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 09 JE 498 plakalı otomobil ve 09 AEA 514 plakalı motosiklete çarptı. Çarpanın etkisiyle, otomobil ve motosiklet demir korkulukların kırılmasıyla apartman bahçesine düştü. Otobüs ise istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs, otomobil ve motosiklette büyük hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş - Son Dakika Haberleri
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