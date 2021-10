Söke'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yıldönümü Söke'de gerçekleşen coşkulu törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen tören öncesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney makamında tebrigat töreninde, tebrikleri kabul etti.

Tebrigat töreni sonrasında kutlama törenine geçildi. Törene İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı İst. Kur. Alb. Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Tören İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı İst. Kur. Alb. Aziz Çiçek ve Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan'ın alanda bulunanların bayramlarını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptı.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü, 'Cumhuriyet Bayramı', hepimize kutlu olsun" diyerek sözlerine başlayan Kaymakam Güney konuşmasında; "Milleti yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle tarihte devletler kuran milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir" düşüncesiyle, bireyi esas tutan, insanı yücelterek inanç ve düşünce özgürlüğünü teminat altına alan modern Cumhuriyet'i kurmuştur. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturur. Üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Devlet halkın devletidir, millet varsa devlet vardır. Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle taçlandırıldığında ve milletçe içselleştirildiğinde gerçek manasını bulmaktadır ki; 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin cumhuriyeti ne denli içselleştirdiği ve devletiyle ne kadar bütünleştiğini en bariz şekilde göstermiştir. Milletimiz gerektiğinde, her türlü iç ve dış tehdide karşı, İstiklal Harbi'ndeki kararlılıkla mücadele edeceğini tüm dünyaya en somut şekilde göstermektedir. Bu gün hep birlikte tedbir alıp üstesinden gelmemiz gereken en önemli konuların başında salgın hastalıkla mücadele gelmektedir. Kendimiz kadar toplumumuzun her bir ferdinin sağlığına ve yaşam hakkına saygı göstererek bilinçli yurttaşlar olarak alınan tedbirlere sabır ve gönüllülükle riayet etmeliyiz. Sevgili çocuklar ve gençler, ulaşmamız gereken büyük hedefler ve kat edilecek uzun yolumuzun olduğu bilinciyle hareket etmeli ve daha çok çalışmalıyız. Başardıklarımızla ve tarihimizle haklı olarak övünürken gelecek nesillere de övünebilecekleri bir tarih yazmamız gerekliliğini unutmamalıyız. Yaşadığımız bilgi çağında tarih yazmanın en doğru yolu ilim ve irfan sahibi erdemli, bilgili bireyler yetiştirmekle mümkün olacağından Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' ilkesince hareket ederek hamasetten uzak durmalı, eğitim ve öğretime gereken önemi vermeliyiz. Bu hususta görev ve sorumluluğun toplumun her kesimine düştüğünü unutmamalıyız. Değerli Sökeliler; tarihimizden dersler çıkartarak, daha çok çalışmalı, bizi biz yapan değerleri, en başta da sevgi, saygı ve hoşgörümüzü yitirmemeli aksine ziyadeleştirmeliyiz. Hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü gibi evrensel değerlere azami özen göstermeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerden aldığı güç, kadim tarihi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce, imkan ve kararlılığa sahiptir. 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmak için emin adımlarla ilerleyecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın öncü bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizi kurmak ve yaşatmak için mücadele veren isimsiz kahramanları, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor; bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Cumhuriyet Bayramını kutluyor; sağlık ve esenlikler diliyorum." sözlerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekipleri Ege ve Burdur yöresinden halk oyunları gösterileri sundu. Günün anlamına ilişkin şiirlerin okunduğu Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleşen kick-box kursiyerleri bir gösteri sundu. Ayrıca okullar arası yapılan 'Cumhuriyet' konulu çeşitli branşlardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören bayrak, öğrenci grupları ve askeri birliğin tören geçidi ile son buldu. - AYDIN