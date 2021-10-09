Söke'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyonet ve otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde Mehmet B'nin kullandığı 20 BA 307 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 09 JD 672 plakalı kamyonet ile 09 SL 012 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 20 BA 307 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri