SOKAKTA TARTIŞAN İKİ GRUBU, POLİS MEMURU BİBER GAZIYLA DAĞITTI; O ANLAR KAMERADA

ADANA (DHA) - ADANA'da sokak ortasında yarım saat kadar tartışan iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi, olay yerine gelen bir polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle kısa sürede dağıldı. Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin araya girmesine rağmen tartışma büyüdü. Bölge sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Resmi araçtan inen bir sivil polis memuru, tartışan kalabalığa biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Grup, polisin müdahalesinin ardından ara sokaklara girerek kaçtı.