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Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı Adana'da husumetli iki kişi yolda karşılaşınca silahlar konuştu.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

ADANA - Adana'da husumetli iki kişi yolda karşılaşınca silahlar konuştu. Husumetliler tabancayla birbirlerini vurarak yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T ile H.E daha önceden birbirleriyle husumetleri olduğu öğrenildi. Cadde üzerinde yürürken M.T ve H.E birbirleriyle karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı.

M.T ve H.E yanlarında bulunan tabancalarla birbirlerine defalarca ateş açtı. Her ikisi de yaralanarak bulundukları yerde kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı

Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri
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Haber: Husumetliler sokakta karşılaşınca birbirlerini tabancayla yaraladı - Haberler
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