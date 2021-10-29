Sokaklar fener alayı ile aydınlandı

DÜZCE (İHA) - Düzce(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet'in ilanının 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fener alayı düzenlendi. Yüzlerce Düzceli, ellerinde meşalelerle sokakları aydınlattı.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Düzce'de akşam saatlerinde de devam etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği ve Düzce Belediyesi önünden başlayan fener alayında vatandaşlar, gençler ve sporcular ellerinde taşıdıkları meşalelerle belediye bandosunun çaldığı marşlara eşlik ederek Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Anıtpark Meydanı'nda konuşma yapan Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Dün, bugün ve yarın için kutlamalarla ilgili ciddi etkinliklerimiz var. Bugün Cumhuriyet Bayramımızın resmi törenlerle kutladık. Cumhuriyet Kupası kapsamında birçok sportif faaliyetlerimiz yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 29 Ekim akşamında da gençlerimizle, sporcularımızla, halkımızın da teveccühü ile fener alayı yürüyüşü yaptık. Emeği geçenlere, tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhuriyet sonsuz kadar yaşayacak. Bizlerde Cumhuriyetimizin ve ülkemizin geleceğine gençlerle birlikte yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüzlerce Düzcelinin katıldığı fener alayı, Anıtpark Meydanı'nda her bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı ile sona erdi. - DÜZCE