KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Sokak Tenisi Etkinliğine Bu Kez GSF'de Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında Evliya Çelebi Yerleşkemizde devam eden sokak tenisi etkinlikleri Güzel Sanatlar Fakültemizin ev sahipliğinde devam etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi, sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tenis antrenörü Mert Kaya tarafından yürütülen Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret etti.

Sokak tenisi aracılığıyla tenisin ülkemizde geniş kitlelerce tanınması, daha fazla kişi tarafından oynanan bir spor haline getirilmesi ve Kütahya'nın da tanıtılmasına fayda sağlamasının amaçlandığı proje kapsamında, fakültemizin ana giriş kapısı önüne file kuruldu. Antrenör Mert Kaya, fakültemiz öğrencileri ile küçük bir tenis turnuvası düzenledi. Etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 22 Ekim 2021, Cuma/ 24 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

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