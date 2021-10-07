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Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve 2 adet sahte kimlik, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 128 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 14 bin 710 TL ele geçirildi.

Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Şişli'de 3 ila 4 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 12 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram bonzai,154 gram kök esrar, 89.5 gram skunk,89.3 gram metamfetamin, 87 gram eroin,40 gram Hint keneviri,16 gram toz esrar, 303 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, 2 adet sahte kimlik, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 10 adet şarjör, 128 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet tüfek fişeği, 14 bin 710 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahıstan 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 2 şüpheli şahıs ise tutuklandı. 7 şahıs ise tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı
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