Sokak köpekleri kümesteki tavukları telef etti

SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aç kalan sokak köpekleri girdikleri kümeste bulunan 10'a yakın tavuğu telef etti.

Olay, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürvet Baydar isimli vatandaşa ait etrafı çevrilmiş kümese sokak köpekleri girdi. Telleri aşarak içeriye giren köpek içeride bulunan 10'a yakın tavuğu telef etti. Tavukları telef olan vatandaş ise mağduriyetini dile getirdi. - SAKARYA