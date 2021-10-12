Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, hasta ve yaralı hayvanları rehabilitasyon merkezine getirerek bakım ve tedavisini yapıyor.

Daha çok duyarlı vatandaşların ihbarıyla bulundukları yerden aldıkları yaralı ve sakat sokak hayvanlarını Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rehabilitasyon merkezine götürerek burada tedavi eden ekipler, her ay onlarca hayvanı eski sağlığına kavuşturuyor. Çalışmalar hakkında bilgi verip, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik teşhis, tedavi, kısırlaştırma, işaretleme ve sahiplendirme gibi işlemlerin yapıldığını söyleyen yetkililer, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sokak hayvanlarının birçoğunun tedavi edildikten sonra kayıt altına alınarak, sahiplendirildiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

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