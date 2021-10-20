MANİSA (İHA) - Sokak hayvanlarına yılkı atları da eklendi...Spil Dağı Milli Parkı'ndan şehre inen yılkı atları sokakları kendilerine mesken tuttu

Zaman zaman trafiği aksatan Yılkı atları çöp konteynerlerini ve çevresinde karınlarını doyuruyor

MANİSA - Manisa'da son zamanlarda sokaklarda boy göstermeye başlayan Yılkı atlarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Manisa'da, kedi, köpek gibi bir sokak hayvanına dönen Yılkı atları Spil Dağı'ndaki doğal yaşam alanlarından şehre inerek sürü halinde geziyor. Yılkı atları zaman zaman trafiği aksatsalar da vatandaşlar atların varlığından oldukça memnun.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yüzlerce Yılkı atından bazı sürüler, merkezdeki Yunusemre ilçesine inmeye devam ediyor. Her geçen gün ilçe merkezindeki sayıları artan Yılkı atları Manisalılar için adeta bir sokak hayvanına dönerken atların merkezde özgürce dolaşması bazı vatandaşları memnun ediyor. Trafikte aksamalara neden olsalar da sürücülerin sabırla atların geçmesini beklediği Manisa'da Yılkı atları çöp konteynerlerinden ve otluk alanlardan beslenmeye çalışırken sürü halinde dolaşmaları ortaya renkli görüntüler çıkmasını sağlıyor.