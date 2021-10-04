SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Türkiye'ye örnek bir protokole imza attı. Öğrencilerin sokak hayvanlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisini kazanması için başlatılan 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesi kapsamında gönüllü 67 okula, köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri sokak köpekleri hediye edildi.

Denizli'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapıldı. Programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, hayvanseverler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Belediye Başkanı Osman Zolan törende yaptığı konuşmada, Denizli'de sokak hayvanlarını koruma adına çok sayıda başarılı proje gerçekleştirdiklerini belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız bu protokol bizim için çok önemlidir. 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesiyle sokak hayvanlarının okullara hediye edilmesiyle, öğrenciler hayvanları daha yakından tanıyacak ve birlikte yaşam kültürleri gelişecektir. Bu işi sürdürecek olan okul müdürlerimize, öğrencilerimize şimdiden teşekkür ediyorum dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, konuşmasında öğrencilere seslenerek, Başkan amcanızla birlikte size kulübeleri vereceğiz. Orada hayvanlarla iletişime geçmenizi, duygusal bağ kurmanızı istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve çok değerli ekibine bu tesiste yürütmüş olduğu faaliyet için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hayır işliyorsunuz. Onlar bize emanet, onlar canlılar ve bizden farkları yok. Bu emanete sahip çıkacağız dedi. Törenin sonunda, yapılacak çalışmalara ilişkin 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesi Vali Atik, Zolan ve Milli Eğitim Müdürü Ekici arasında protokol imzaladı. Proje kapsamında gönüllü olan 67 okula, köpek kulübeleri ve bakımını üstlenecekleri minik dostları verildi.