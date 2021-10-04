SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Türkiye'ye örnek bir protokole imza attı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Türkiye'ye örnek bir protokole imza attı. Öğrencilerin sokak hayvanlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisini kazanması için başlatılan 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesi kapsamında gönüllü 67 okula, köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri sokak köpekleri hediye edildi.

Denizli'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapıldı. Programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, hayvanseverler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Belediye Başkanı Osman Zolan törende yaptığı konuşmada, Denizli'de sokak hayvanlarını koruma adına çok sayıda başarılı proje gerçekleştirdiklerini belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız bu protokol bizim için çok önemlidir. 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesiyle sokak hayvanlarının okullara hediye edilmesiyle, öğrenciler hayvanları daha yakından tanıyacak ve birlikte yaşam kültürleri gelişecektir. Bu işi sürdürecek olan okul müdürlerimize, öğrencilerimize şimdiden teşekkür ediyorum dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, konuşmasında öğrencilere seslenerek, Başkan amcanızla birlikte size kulübeleri vereceğiz. Orada hayvanlarla iletişime geçmenizi, duygusal bağ kurmanızı istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve çok değerli ekibine bu tesiste yürütmüş olduğu faaliyet için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hayır işliyorsunuz. Onlar bize emanet, onlar canlılar ve bizden farkları yok. Bu emanete sahip çıkacağız dedi. Törenin sonunda, yapılacak çalışmalara ilişkin 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesi Vali Atik, Zolan ve Milli Eğitim Müdürü Ekici arasında protokol imzaladı. Proje kapsamında gönüllü olan 67 okula, köpek kulübeleri ve bakımını üstlenecekleri minik dostları verildi.

SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK

SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK

SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK

SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SOKAK HAYVANLARINA OKULLARDA ÖĞRENCİLER BAKACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:43:08. #1.11#