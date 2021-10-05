Sokak hayvanlarına mama bırakıldı - Haberler
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Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

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Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü, Düzce il Jandarma Komutanlığı ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü sebebiyle sokak hayvanlarına mama dağıttı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü, Düzce il Jandarma Komutanlığı ve Düzce Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü sebebiyle sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü sebebi ile Düzce'de sokak hayvanları unutulmadı. Düzce il Emniyet Müdürlüğü, il Jandarma komutanlığı, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte açıklamalarda bulunan şube müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, " Dünyada insanlardan başka canlılarında olduğunu anlamalı, onların yaşam alanlarına müdahale etmemeli ve yaşama haklarına saygı duymalıyız. Evlerimizde beslediğimiz hayvanlara da merhametli davranmalı, koruyup kollamalı, daha iyi koşullarda beslenmelerini, barınmalarını sağlamalı ve bu konuda farkındalık yaratmalıyız. İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Çevre Timi katılım ve katkılarıyla farkındalık oluşturmak adına bugün ilimizde çeşitli noktalara sokak hayvanları için mama kabı ve mama bıraktık" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

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