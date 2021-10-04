İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı - Haberler
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İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için inşa edilen tam donanımlı Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete açıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için inşa edilen tam donanımlı Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete açıldı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Ömür Gedik 'kanatlı hayvanlar' için de ayrı bir bölüm açılacağı müjdesini verdi.

Başakşehir Belediyesi, 'sadece bir gün değil her gün' anlayışıyla yürüttüğü sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları kapsamında, tam donanımlı hayvan hastanesini bugün törenle hizmete açtı. Temeli geçen yıl 4 Ekim'de atılan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, bir yıl sonra, yine 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde kapılarını açmış oldu. Kayabaşı'nda bulunan sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı merkezde 2 ameliyathane, muayenehane, pre operasyon ve post operasyon üniteleri, laboratuvar, eczane ve görüntüleme üniteleri yer alıyor. Hastanede, travma vakalarına müdahale edilebilecek acil servis ve yoğun bakım servisinin yanı sıra kuduz müşahede padokları ve bahçeli yaşam alanları da bulunuyor. Sunuculuğunu gazeteci Tuğba Akıncı'nın üstlendiği, HAÇİKO - Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Başkanı Ömür Gedik'in ve Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı açılışta köpek gösterileriyle renkli anlar yaşandı.

SAHİPLENEN AİLELERE 6 AY MAMA VE AŞI DESTEĞİ

Bu tesiste hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirten Başkan Kartoğlu, 'Burayı hazırlarken farkındalık oluşturmak da istedik. Her ilçede böyle kapsamlı hastaneler kurmayı başarabilirsek can dostlarımıza en iyi hediyeyi vermiş oluruz' diye konuştu. Başkan Kartoğlu, hastaneden hayvan sahiplenen ailelere 6 aylık mama ve aşı desteği vereceklerini duyurarak herkesi hayvan sahiplenmeye davet etti.

'6 AYDAN SONRAKİ TEDARİKLERİNİ DE BİZ YAPACAĞIZ'

Hastaneyi gezdiğini ve çok beğendiğini belirten Ömür Gedik, 'Burası tam da hayalimdeki yer. Başkanımızı, veteriner hekimleri ve tüm ekibi bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Bu projenin bütün belediyelere yayılmasını istiyoruz. Burada ayrıca inşaatı devam eden kanatlı hayvanlar için ayrılmış bir bölüm de var. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Çünkü çok fazla yaralı kuş türleri oluyor ve tedavi için götürebileceğimiz yer olmuyor' açıklamasını yaptı. Başkan Kartoğlu'nun 6 ay mama desteği vermesini takdir eden Gedik, '6 ay dolduktan sonraki tedariklerini de biz yapacağız. Hatta ömür boyu onların yiyecek içecek masrafını üstlenebiliriz' sözünü verdi.

ELAZIĞ'A DA HASTANE VE BAKIM EVİ SÖZÜ VERDİK

Ömür Gedik, sadece büyükşehirlerde değil de Anadolu'nun her kesimine yardım edilerek bu şekilde bakım evi ve hastane yapılabileceği çağrısında bulundu. Bu sözlerin ardından Başkan Kartoğlu ise 'Elazığ Karakoçan'a çok kapsamlı olmasa da bir hayvan tesisi için söz verdiklerini duyurdu.

Gedik, son olarak insanlara 'Bir insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Lütfen ruhunuzun diğer yarısını uyandırın. Barınaklara gelin. Buraya gelin. Bir hayvan sahiplenin' şeklinde seslendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

-hastane detay

-Başkan Yasin Kartoğlu röportaj

-Ömür Gedik Röportaj

-Açılış detay

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı

İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı
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Haber: İSTANBUL-Sokak hayvanları için yapılan tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi açıldı - Haberler
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