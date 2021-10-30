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Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

Güneşli havanın tadını çıkaran Eskişehirliler kadar, sokak hayvanları da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Güneşli havanın tadını çıkaran Eskişehirliler kadar, sokak hayvanları da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor.

Eskişehir genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, bugün öğlen saatlerinde güneşli alanlarda vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı. - ESKİŞEHİR

Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

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