Sokak düğününde 'silah kullanma' kavgası: 2 yaralı

ADANA (DHA) - ADANA'da katıldıkları sokak düğününde tabancayla havaya ateş açan Cuma B. (23) Celal B. (22) kardeşler ile kendilerini uyaran damat ve ailesi arasında Kavga çıktı. Kavgada kardeşler silahla yaralanırken, gözaltına alınan damat ile kardeşi ve yeğeni tutuklandı.

Olay, 23 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Karakuş ile Y.O. (17) çiftinin düğününe katılan yakınları Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B. (22) tabancayla havaya ateş açtı. İbrahim Karakuş, kardeşleri uyarınca tartışma çıktı. Karakuş'un ağabeyi Sabah Karakuş (35) ve yeğeni Mustafa Karakuş'un (19) da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Cuma B. başına, kardeşi Celal B. ise vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise düğün yerinden kaçtı.

Hastanede ifadesine başvurulan Celal B. ise karşı taraftan 3 kişinin de tüfek kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakuş, Sabah Karakuş ile Mustafa Karakuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.