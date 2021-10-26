Sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı, polise müdahale edildi

ANTALYA'da sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılması ihbarına giden polis ile davetliler arasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle gerginlik sona ererken, 1 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, düğünün yapıldığı sokakta çok sayıda boş kartuş ve kovan ele geçirildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yapılan düğün töreninde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla rastgele ateş açtı. Mahallede endişe yaratan silah sesleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede düğünün yapıldığı alana gelen polis ekipleri silahla ateş açtığı belirlenen şüphelilerden S.Y.'yi gözaltına almak istedi. Düğünde bulunan davetliler ise S.Y.'nin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşanan tartışma sırasında polislerin kaçırılan S.Y., yakındaki bir binaya götürüldü.

Polis ekiplerinin düğünün yapıldığı sokak üzerinde yaptığı araştırmada içki şişeleri ile çok sayıda fişek kartuşu ve boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise havaya ateş açtığı ve polislere müdahale ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay sonrası düğün yarıda sona ererken, masa ve sandalyeler damat ve gelinin yakınları tarafından toplanıldı.