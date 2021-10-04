SOKAK CANLARI BİZE EMANET

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret etti.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nın 60 personelle 7/24 esasıyla görev yaptığını belirten Gürkan "Toplamda 60 personel, şehrimizdeki tüm sokak hayvanlarının yıl boyunca hafta içi- hafta sonu, soğuk - sıcak demeden, gönüllüler ile birlikte oluşturulan besleme noktalarında beslemelerini gerçekleştiriyor.

Toplama ekibimiz tarafından küpesiz hayvanlar da toplanarak, kısırlaştırılmaları ve tedavileri yapılmakta ve ardından yasanın bize emrettiği şekilde tedavileri bittiği zaman aldığımız yere, yani sokaklara bırakmaktayız. 2021 yılında 9 aylık dönemde toplam 175 adet dişi, 22 adet erkek köpeğimizin; 44 adet dişi kedi, 42 adet erkek kedi kısırlaştırılmış bulunulmakta" diye konuştu,

9 aylık dönemde toplam 502 adet sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldığını belirten Gürkan, "En sevindiricisi ise 9 aylık dönemde 311 adet köpek, 48 adet kedi sahiplendirilmiş. Vatandaşlarımız sokak hayvanlarımıza sahip çıkmış. Bu anlamda Edirneli hemşehrilerime duyarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu dönemde 842 adet hayvanımıza küpeleri takılarak, 279 hayvanımızda tedavinin ardından alındıkları yerlere sokaklara bırakılmış. Bu kapsamda toplamda 678 sokak hayvanımızın tedavisi yapılmış" dedi.

Vatandaşlardan belediyenin belirlediği besleme noktaları dışında yeni besleme noktaları oluşturmamalarını isteyen Gürkan, "Bir noktada besleme yaparsanız, oraya köpeklerin gelmesini sağlarsınız ve diğer vatandaşlarım bundan şikayetçi olmaya başlarlar, biz de o hayvanları oradan toplayıp başka yere götürmek zorunda kalırız. Hem belediye ekiplerimiz hem de gönüllülerimizin belirlediği yerler dışında lütfen besleme yapmayın" uyarısında bulundu.

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