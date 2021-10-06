Sokağın Çocukları dizisiyle büyük ses getiren BluTV, üç sezonluk bir geçmişi şimdilik geride bıraktı. İlk iki sezonun hemen ardından pek çok kişi tarafından beğenilen Sokağın Çocukları dizisi 3. sezonu ile final yaptı. Durum buralara kadar gelip dizi çok tutulunca "Sokağın Çocukları 4. sezon yayınlanacak mı" sorusu gündeme geldi. Peki, Sokağın Çocukları 4. sezon ne zaman? Sokağın Çocukları ne zaman başlayacak? Sokağın Çocukları konusu nedir? Sokağın Çocukları oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SOKAĞIN ÇOCUKLARI 4. SEZON NE ZAMAN?

Aksiyon-Suç kategorisinde yer alan Sokağın Çocukları dizisinde sokaklarda büyümüş olan Murat ve arkadaşlarının hikayesi izleyenlerden tam not almayı başardı. Sıfır Bir dizisinden hemen sonra çekilen bu tarz diziler oldukça izleyiciyi kendi bünyesine çekerken Sokağın Çocukları dizisiyle tekrardan bu başarının yakalanması dikkat topladı.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sokağın Çocukları dizisinin 4. sezonuna doğru gelecek olursak kulislerden gelen son iddialarda BluTV'nin bu yapım için onay aldığı belirtildi. 3. sezonunda reytinglerde oldukça büyük bir başarı elde eden Sokağın Çocukları 4. sezonunun ise ancak 2022 yılının ilk yarısında BluTV platformuna gelmesi bekleniyor.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

1. sezon

Kanun ve adaletin yeterli olmadığı hayatta kendi adaletlerini ve kanunlarını sağlayan sokak çocuklarının hikâyesini konu almaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Adana'da sağlam dostlarıyla büyük bir konuma sahip olan Şehmuz Ağa'nın, mahallesindeki bir çocuğun boks antrenörü tarafından taciz edilip dövülerek öldürülmesi üzerine tüm tepkiler Şehmuz Ağa'ya yönelir. Ancak çocukluktan beri Şehmuz Ağa'nın yanında olan ve evladı gözüyle baktığı Murat Şahin intikam almak için kendi kurguladığı planı harekete geçirir.

Sonraları iki husumetli aile arasında ara bulucu olan Şehmuz Ağa ve ekibi bir çıkmaza girer, bu sırada Sokağın Çocukları her daim yanlarındadır.

2. sezon

Murat, babasının katilinin Onur'un babası olduğunu öğrenir. Ancak Murat'ın babası aslında Şehmuz tarafından öldürülmüştür. Murat, intikam düşüncesiyle Onur'un babasını öldürür ve Onur ile büyük bir savaş başlatır. Bu savaşta Onur'un mahallesindeki bazı Onur karşıtı kişiler; Süslü, Cemal ve Ergün'de Murat'ın saflarına katılır.

Murat ve Onur'un savaşı sürmekteyken, iki tarafta birbirlerine sürekli pusu kurma planlarını harekete geçirir. Murat'ın ekibi Onur'un ekibine pusu kurduğu sırada hazırlıklı olan Onur ve ekibi karşılık verir. Çatışma Murat'ın ölümüyle sonuçlanır.

3. sezon

Murat'ın ölümü sonrası dostları, Onurlarla olan savaşlarına devam eder. Bu sırada Onur ve ekibi 20,000,000$'lık bir vurgun yapmayı planladıkları Faysal operasyonunu başlatır. Onur Faysal'ın paralarını çalar ancak bunun sonucunda Annesini & Kız Kardeşini kaybeder. Bu olanlardan sonra Cemal'in ablası artık kan dökülmemesini ister ve Cemal'e hasımlığı bitirmesini ister ve Cemal ablasına söz verir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cemal & Onur birleşip Suriye'ye Faysal'ı öldürmeye giderler ancak bu sırada ülkedeki teröristlere yakalanırlar ama kurtulmayı başarırlar ve Faysal'ın Suriye'deki düşmanları ile iş birliği yapıp Faysal'a akşam üstü toplantı esnasında baskın yaparlar ve çatışmada sonunda Faysal öldürülür.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Furkan Murat Uğur, Hakan Erkuran,Nesih Turunç,Soner Çelik,Oğuz Öztaş, Kerem Ali Yengüner, Arda İlkin Parlak, Alper Parlak, Gökhan Diğicibaş gibi isimler yer alıyor.

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