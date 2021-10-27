Söğütlü Kaymakamı Gün, mahalle ziyaretlerine başladı

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, ilçedeki mahalleleri ziyaret etmeye başladı.

Fındıklı, Levent, Tokmaklıdere ve Kantar mahallelerine giden Gün, vatandaşlarla sohbet edip engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

İlçe halkının çalışkan olduğunu belirten Gün, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gün, ilçenin tarım ve sanayide avantajlı konuma sahip olduğuna işaret ederek, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaretlerde, kurum amirleri de Gün'e eşlik etti.