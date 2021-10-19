Söğütlü'de Muhtarlar Günü kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakır, burada bir konuşma yaptı.

Etkinlikler, kafedeki yemek organizasyonuyla devam etti.

İlçe Kaymakamı Cevat Gün, yaptığı konuşmada, devlet ile en ücra köylerdeki vatandaşların sesi olan muhtarların gününü kutladı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de mahalle muhtarlarının haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini söyledi.

Dernek Başkanı Çakır ise desteklerinden ötürü protokol üyelerine teşekkür etti.

Siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarlarının yer aldığı etkinlikte pasta kesildi.