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Soğuk havalarda artış gösteren egzamanın belirtilerini azaltmak için öneriler

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Soğuk havalarda artış gösteren egzamanın belirtilerini azaltmak için öneriler

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, egzama alevlenmelerinin kışın daha sık meydana geldiğini veya daha da kötüleştiğine işaret ederek, "Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının.

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, egzama alevlenmelerinin kışın daha sık meydana geldiğini veya daha da kötüleştiğine işaret ederek, "Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının. Cildinizi sık sık nemlendirin. Hafif cilt bakım ürünleri kullanın. Pamuklu kıyafetler tercih edin. Sıcak banyo yapmayın. Vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olmak için bol su için." önerilerinde bulundu.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, egzama veya "atopik dermatit"in, cildin üst kısmında kuru, pullu ve kaşıntılı döküntülere neden olan bir cilt rahatsızlığı olduğunu aktardı.

Egzamanın kaşıntılı bir rahatsızlık olduğunu ve bu durumdaki birinin uyumakta zorluk çekebileceğine işaret eden Akçay, genellikle çocuklarda teşhis edilen hastalığın yetişkinlerde de ilk kez ortaya çıkabildiğini, egzamanın el, ayak, saç derisi ve yüz gibi vücudun pek çok bölgesinde görülebildiğini anlattı.

Prof. Dr. Akçay, egzamanın belirtilerini "geceleri şiddetli kaşıntı", "ciltte kuruluk, ciltte kırmızı ile kahverengimsi gri olan kuru ve pullu döküntüler", "bazen sıvı sızdıran döküntüler", "kalın, çatlamış, kuru ve pullu cilt" ile "hassas cilt" olarak sıraladı.

Bebeklerde yüz, boyun ve kulak arkaları ile kol ve bacak dış kısımlarında egzama görülürken, daha büyüklerde özellikle eklem yerlerinde, yetişkinlerde ise ellerde belirginleştiğine dikkati çeken Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Egzama alevlenmelerinin kışın daha sık meydana geldiğini veya daha da kötüleştiğini görebilirsiniz. Kuru hava, iç mekan ısıtma sistemleriyle birleştiğinde cildinizi kurutabilir. Cilt kendi kendine nemli kalamadığı için egzama alevlenir. Alevlenmeler ayrıca çok fazla giysi giymek, sıcak banyo yapmak veya çok fazla yatak örtüsü kullanmaktan da kaynaklanabilir. Bunların hepsi soğuk kış aylarında yapmanız daha muhtemel olan şeylerdir. Bu sebeplerden dolayı egzama alevlenmeleri kışın artış gösterir."

Ciltte bulunan mantarlar ve dezenfektan kullanımı egzamayı tetikleyebilir

Özellikle büyük yaştaki egzama hastalığında cildin normal florasında bulunan "Malassezia" adlı mikrobun alerjen haline gelebildiğine, bunda terinin öneminin büyük olduğuna dikkati çeken Akçay, alerjen haline gelen mantar mikrobunun egzamayı daha da alevlendirebildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Akçay, egzamanın yaygın tetikleyicilerinden birinin de kimyasal maddeler olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle el dezenfaktanlarının sıklıkla kullanılması özellikle ellerde egzama alevlenmelerine neden olabilir. Egzaması olmayan kişilerde bile dezenfektanlar kuruluk ve tahrişe neden olabilirken, egzaması olan kişilerde de alevlenmelere neden olabilir. Egzamada cildin nemini korumak gerekir. Alkollü dezenfektanların cildi kurutucu özelliği vardır. Bu nedenle dezenfektan kullandıktan sonra cildi nemlendirmek faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Egzamadan korunmak için alınacak önlemlerin belirtilerin hafiflemesine yardımcı olacağına işaret eden Akçay, "Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının. Cildinizi sık sık nemlendirin. Hafif cilt bakım ürünleri kullanın. Pamuklu kıyafetler tercih edin. Sıcak banyo yapmayın. Vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olmak için bol su için." önerilerinde bulundu.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Soğuk havalarda artış gösteren egzamanın belirtilerini azaltmak için öneriler - Haberler
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