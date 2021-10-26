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Soğuk hava kas ve eklem ağrılarını tetikliyor

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Soğuk hava kas ve eklem ağrılarını tetikliyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncını değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabildiğini ifade etti.

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ESENLER, İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncını değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabildiğini ifade etti.

Can, Medipol tarafından paylaşılan açıklamasında, soğuyan havalarla birlikte artış gösteren kas ve eklem ağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncını değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabildiğini dile getiren İlknur Can, "Çoğu kişi, hava sıcaklığının ve gün ışığının sağlığımız üzerindeki ciddi bir etkisinin olduğunun farkına varmaz. Ancak eklem romatizması ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olanlar, kış aylarında ve yağışlı havalarda ağrılarının arttığından yakınırlar. Bunun sebebi, soğuk havalarda kasların ve kan damarlarının kasılmasına bağlı olarak romatizmal bölgeye giden kan akımının azalmasıdır. Buna bağlı olarak dolaşım bozulabilir ve ağrı meydana gelir." ifadelerini kullandı.

Kışın eklem ve kas ağrılarındaki artışın diğer bir sebebinin ise romatizma nedeniyle hasar görmüş eklemlerdeki basınç algılayıcı reseptörlerin aşırı duyarlı hale gelmesi olduğunu aktaran Can, bu durumda hastaların hava basıncındaki en ufak bir değişim dahi algıladığını ve bunun da soğuk ve yağışlı havalarda ağrıyı beraberinde getirdiğini dile getirdi.

"Kış aylarında özellikle öğle saatlerinde güneş ışığına çıkılmalı"

Gelişen kas ve iskelet sistemi ağrılarını önlemek adına düzenli olarak kış aylarında özellikle öğle saatlerinde güneş ışığına çıkmanın önemini belirten Can, şunları kaydetti:

"Kış aylarında güneş ışığında vakit geçirmenin yanı sıra, yapılacak orta tempolu bir yürüyüş de kişilerin şikayetçi olduğu ağrılarında önemli ölçüde azalma sağlar. Bunun yanı sıra bol su tüketmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek kas ve eklem ağrıları üzerinde olumlu etki gösterir. Tüm bunlara rağmen ağrıları geçmeyen kişiler muhakkak fizik tedavi hekimlerine başvurulmalarını ve bu konuda gerekli destekleyici tedavi almalarını tavsiye ediyorum."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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