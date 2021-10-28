SOGEP Desteğiyle Safran ve Lavanta Bahçesi Oluşturulup, Safranbolu Safranı Soğanı Üretilecek

KARABÜK (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" adlı proje için Vali Fuat Gürel huzurunda İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu arasında proje destek sözleşmesi imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının ortak, Karabük Valiliği, Karabük İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi ile Safran ve Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve Pazarlama Birliği kurulması, Safranbolu genelinde 100 çiftçiye safran ve lavanta üretimine yönelik eğitim verilmesi, pilot bölge belirlenen Gayza Köyünde 15 dekar safran, 30 dekar lavanta olmak üzere 45 dekar arazide üretime geçilmesi ve 20 kadının tarımsal faaliyete başlaması öngörülmektedir.

Proje ile bölgede temini kritik önem taşıyan safran soğanı üretilecek, coğrafi işaretli Safranbolu Safranı üretimi yaygınlaşacak, birlik üyesi çiftçilere kaliteli, yerli ve ucuz tedarikine imkan sağlanacak, katma değerli tarımsal üretim desteklenecek ve safran ekiliş alanı artırılacaktır.

Projenin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni eden Vali Fuat Gürel, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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