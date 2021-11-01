SOGEP Desteğiyle Kumluca'da Kestane Püresi ve Kreması Üretilecek

KUMLUCA, ANTALYA (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kumluca Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kumlucalı Kadınlar ve Gençler Kestaneye Değer Katıyor Projesi" adlı proje için Vali Sinan Güner huzurunda BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altınsu ile Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Kumluca Belediyesinin başvuru sahibi, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bartın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Ulus İlçe Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü, Bartın Ticaret Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Şanver Helva ve Şekerleme Tic. Ltd. Şti. ve DETA Danışmanlık & Eğitim Danışma Merkezi'nin iştirakçi olduğu proje ile Bartın İli Kestane İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite Raporuna istinaden Kestane İşleme ve Paketleme Tesisinin (100 ton kapasiteli) ve soğuk hava depolarının (100 ve 15 ton) kurulması, 5 kişinin (İşletme Müdürü, Gıda Mühendisi ve 3 usta) tesiste istihdamı, 20 kişinin evde kestane soyma faaliyetleri kapsamında 250 kişinin de kestane toplama faaliyetlerinde gelir kazanımı, Kumluca Beldesi ve çevre köylerinde yaşayan ve iş gücüne katılım sağlamamış ya da istihdam edilmemiş dolayısıyla herhangi bir geliri bulunmayan kadınlar ve gençlerden seçilecek 25 kişiye kestane işleme ve paketleme konulu mesleki eğitim verilmesi öngörülmektedir. Proje neticesinde kestane püresi ve iştirakçi Şanver Helva alım garantisi ile yenilikçi bir ürün olarak kestane kreması üretilmesi, yine iştirakçi DETA Danışmanlık tarafından kestane kreması üretimi için usta öğretici/eğitmen temin edilmesi hedeflenmektedir. Projenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla yörede kooperatif kurulumu için, iştirakçi kuruluş İl Ticaret Müdürlüğü öncülüğünde kadın kooperatifçiliği konusunda bilinçlendirme, farkındalık, girişimcilik ve pazarlama konularında toplantı, seminer ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Bu maksatla örnek kadın kooperatiflerinden olan Amasya'daki AMESİA Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifine çalışma ziyaretinde bulunulacaktır. Proje ile Kumluca Belediye Oteli altındaki atıl kamu alanı işlevlendirilecek, kırsal ekonomik kalkınmaya ve yerel istihdama katkı sağlanacaktır.

İlimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet