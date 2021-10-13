Sofraların Vazgeçilmezi Beyaz Altın'ın Hasatı Başladı.

ÇELTİK, KONYA (Habermetre) - Vali Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Genel Meclis üyesi Tevfik Ayvalık ile birlikte ilimizin en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç ve kardeşleri tarafından Mayıs ayında Cemaller Köyünde 320 dekar alanda ekimi yapılan çeltik tarlasını ziyaret ederek çeltiğin hasadı hakkında bilgiler aldı.

Üreticilerin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği çeltiğin 180 günlük serüvenin ardından biçerdöver ile hasadını yaptıklarını ifade eden Çeltik üreticisi Halit Gömeç, hasadını yaptıkları çeltiği römorklara yükleyerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getirdiklerini, 10 ton kapasiteli tahıl kurutma ve temizleme makinesinde 60 derecelik ısıyla nem oranlarını uygun seviyeye düşürdüklerini söyledi. 4 kardeş 320 dönüm alanda çeltik ekimi yaptıklarını ve bu sene ortala ortama 650 - 700 ton ürün beklediklerini, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu ve yılın serin gitmesine rağmen rekoltede sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Çeltik yetiştiricisi Hasan Gömeç'e ait çeltik tarlası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteği ile Örtü Altı Sebze yetiştiriciliği yapan Kemal Şahin'i de ziyaret eden Vali Fuat Gürel, hasadın bereketli ve kazancının bol olmasını temenni etti.

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