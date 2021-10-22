Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2) - Haberler
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Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş ederek, kaldırımda yürüyen Elvan C.'nin (36) yaralanmasına neden olan Aykut Batuhan Genç (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI

Eskişehir'de şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş ederek, kaldırımda yürüyen Elvan C.'nin (36) yaralanmasına neden olan Aykut Batuhan Genç (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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