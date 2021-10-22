Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2)
TUTUKLANDIEskişehir'de şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş ederek, kaldırımda yürüyen Elvan C.'nin (36) yaralanmasına neden olan Aykut Batuhan Genç (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI
Eskişehir'de şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş ederek, kaldırımda yürüyen Elvan C.'nin (36) yaralanmasına neden olan Aykut Batuhan Genç (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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