Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI

Eskişehir'de şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş ederek, kaldırımda yürüyen Elvan C.'nin (36) yaralanmasına neden olan Aykut Batuhan Genç (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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