Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı - Haberler
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Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

BANAZ, UŞAK (İHA) - Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-Ankara karayolu üzerinde Banaz ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. M.A. kontrolündeki 27 BEN 95 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.B. idaresindeki 64 Y 2006 plakalı şehir içi toplu taşıma aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcu otobüsündeki 3 yolcu, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular şoför M.A.'nın uyuduğunu iddia ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı
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Haber: Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı - Haberler
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