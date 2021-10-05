05 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Şoförlere 'ileri sürüş teknikleri' eğitimi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförlere 'Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi' verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında bu kez sürücülere yönelik eğitim verildi. İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Kırsal Hizmetler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra 1. Hukuk Müşavirliğinde şöför kadrosunda görev yapan personele "Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun'un, eğitimin önemini vurguladığı açılış konuşmasıyla başlayan program bir hafta boyunca beş ayrı grup halinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği'nden Selçuk Dedeoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı eğitimde; belediye şoför kadrosunda çalışan personele, sağlıklı, verimli, güvenli sürüş teknikleriyle birlikte savurganlığa düşmeden nasıl maksimum fayda sağlanacağı konuları anlatıldı.

Dedeoğlu, güvenli ve defansif sürüşün önemine vurgu yaparak; sürücülerin özellikle geceleri uzun saatler süren yolculuklar yapmak zorunda kaldıklarını söyleyip, gece yolculuklarının getirdiği yüklerden kurtulabilmek için, uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele teknikleri, hangi gıda maddelerinin uyku getirip getirmediği, kronik hastalıkların olumsuz etkileriyle başa çıkabilme yolları konularında bilgiler verdi. Güvenli sürüş kavramının, sürücünün otomobil üzerindeki kabiliyeti değil, bireyin trafikteki davranış kalitesi ve uyumu olduğunu vurgulayan Dedeoğlu, sürücünün, kullandığı aracın özellik ve limitlerini iyi bilmesi, araçta sürüş hakimiyeti sağlayabilmesi ve değişken koşullara sahip trafik ortamında defansif sürüş teknikleri uygulayabilmesi gerektiğinin altını önemle çizdi.

Beş gün devam eden eğitimin başında ve sonunda yapılan testlerle, eğitimin katılımcılara olan faydası ölçüldü.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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