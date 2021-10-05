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Sobadan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sobadan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta sobadan sızan karbon monoksit gazından 1 kişi hayatını kaybederken kızının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta sobadan sızan karbon monoksit gazından 1 kişi hayatını kaybederken kızının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak Merkez'de Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Zemin katta ikamet eden Ramazan Şimşek (85) ve kızı Fadime Yılmaz (45), sabaha karşı sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilendi. Yan odada bulunan Yılmaz'ın çocuğu odaya kontrol amaçlı geldiğinde annesi ve dedesinin fenalaştığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Şimşek, yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybederken Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadime Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ekiplerce başlatıldı. - UŞAK

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