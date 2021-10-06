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Slovenya'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi gösteri düzenlendi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Slovenya'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi gösteri düzenlendi

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı çıkan yüzlerce kişiye müdahale etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı çıkan yüzlerce kişiye müdahale etti.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi sokaklara dökülen kalabalığa polis, biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Slovenya'da iki haftadır devam eden protesto gösterilerinde hükümetin sert Kovid-19 tedbirlerine karşı gelinirken göstericiler zirve gününde yabancı basının da ilgisini çekti.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi

AB yönetimi, zirvede, stratejik önem verdiği Batı Balkanlar ile ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Zirvede, AB ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya arasındaki güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konular ele alınacak.

Slovenya'daki zirvede, AB liderlerinin, AB'nin Batı Balkanlar için gelecek 7 yılda 30 milyar avroluk "Ekonomi ve Yatırım Planı"nı teyit etmesi öngörülüyor. Bu miktarın 9 milyar avrosunun AB fonundan hibe edilmesi planlanıyor. AB ülkeleriyle Batı Balkanlar arasında GSM şebekelerinde dolaşım ücretleri konusu da görüşülecek.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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